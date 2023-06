Veja como o diabetes pode afetar negativamente a fertilidade

O Brasil é o quinto país no mundo com maior número de pessoas com diabetes – aproximadamente 7% da população convive com essa condição no país –, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. No entanto, essa doença, que pode desencadear uma série de transtornos metabólicos, está em constante crescimento em todo o mundo. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o número de pacientes aumentou em 74 milhões, atingindo um total de 537 milhões de adultos em todo o mundo em 2021.

O que é o diabetes?

O diabetes é um termo genérico para condições que envolvem níveis elevados de açúcar no sangue. Ele pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser utilizada em diversas atividades celulares.

A falta da insulina, ou um defeito na sua ação, resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. “A condição, quando não controlada, pode trazer consequências negativas para visão, rins, coração, nervos e membros inferiores, além de provocar desidratação, dificuldade de cicatrização e complicações respiratórias”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

“Além disso, o problema, quando não controlado, também pode causar infertilidade e até complicações gestacionais”, explica o Dr. Fernando Prado, especialista em Reprodução Humana, Membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e diretor clínico da Neo Vita.

Sintomas do diabetes

De acordo com o Dr. Fernando Prado, os principais sinais da doença, que muitas vezes é silenciosa, são:

Cansaço sem explicação;

Fome e sede excessiva;

Perda de peso (no caso de diabetes tipo 1);

Ganho de peso (diabetes tipo 2);

Vontade constante de urinar e infecções constantes.

No entanto, o ideal é realizar um check-up anual com um médico.

Infertilidade em mulheres

Apesar de serem diferentes, tanto o diabetes tipo 1, uma condição caracterizada pela deficiência na produção de insulina, quanto o tipo 2, em que há resistência à atuação da insulina, podem interferir na fertilidade e dificultar a concepção de um bebê.

Conforme explica o Dr. Fernando Prado, o diabetes tipo 2 é a forma mais comum da doença e está frequentemente associado a uma deficiência hormonal nas mulheres, juntamente com ciclos menstruais irregulares, o que pode aumentar o risco de infertilidade.

“Os hormônios, na verdade, ficam em desequilíbrio, de forma que quanto menor for a ação da insulina, maior será a produção de hormônios masculinos. No caso do tipo 1, órgãos endócrinos como os ovários podem ser prejudicados, o que pode impossibilitar a gravidez também. Mas em ambos os casos o controle da doença é determinante para aumentar as chances de gravidez”, destaca.

Infertilidade em homens

No homem, o descontrole nos níveis de insulina pode alterar os níveis de testosterona, reduzindo-os, o que dificulta a fabricação e maturação de espermatozoides. Além disso, pode ocorrer redução significativa do volume do sêmen, piora na motilidade dos espermatozoides, dificultando a fecundação, e formação de um embrião com má formação por conta de espermatozoides com DNA fragmentado, o que aumenta os riscos de aborto.

“Há casos de disfunções na ejaculação, em que parte dos espermatozoides no sêmen são lançados para a bexiga em vez de sair pela uretra, o que dificulta ainda mais a fecundação”, diz o médico.

Importância do tratamento

No entanto, o especialista em reprodução humana destaca que o controle medicamentoso da doença aliado a novos hábitos de vida formam uma relação de fundamental importância para aumentar as chances de gravidez – e ter mais saúde no geral. “Quanto antes for tratado, menores as chances de desenvolver problemas metabólicos e maiores as chances de gravidez”, afirma.