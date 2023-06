4 dicas para curtir as festas juninas sem sair da dieta

Durante o mês de junho e julho, as festas juninas são destaques no quesito diversão, dança e, principalmente, alimentação. Com diversos pratos típicos como arroz-doce, curau, cocada e maçã do amor, a celebração torna-se um atrativo para fugir das dietas e aproveitar sem restrições o momento. No entanto, é preciso ter cautela na hora da comilança se você deseja manter a saúde do corpo em dia.

“As opções doces de pratos típicos são geralmente carregadas de açúcar, o que também aumenta a carga calórica e o índice glicêmico das receitas sem trazer nutrientes importantes. Já as opções salgadas podem conter, além das farinhas, gorduras em excesso. Isso sem falar nos alimentos ultraprocessados, como a popular salsicha, que, se consumidos em demasia, podem prejudicar a saúde e favorecer o surgimento de doenças metabólicas, inflamatórias e até neoplásicas”, alerta a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Mas isso não quer dizer que você não deve consumir os pratos juninos, basta realizar algumas adaptações para curtir os arraiás. Nesse sentido, a especialista lista 4 dicas para você fazer boas escolhas e evitar exageros durante a comemoração. Veja!

1. Prefira os ingredientes funcionais e evite o açúcar

Conforme a Dra. Marcella Garcez, para manter a dieta durante a festividade, uma boa alternativa é substituir os ingredientes utilizados no preparo das comidas típicas da época. “É possível escolher ou preparar versões sem açúcar, importante principalmente para pessoas que têm restrições de consumo, além de incluir ingredientes funcionais nas receitas, como farinhas integrais e farelos. Para exemplificar, a canjica, que preparada com açúcar e leite condensado, tem 350 kcal/100g, pode ter a carga calórica reduzida para aproximadamente 230 kcal/100g se esses ingredientes não forem adicionados”.

2. Preste atenção às gorduras

Além dos doces, é importante também tomar cuidado com as gorduras, que são caracteristicamente mais calóricas: no caso do pé de moleque, feito com amendoim (uma fonte de lipídeos), cada 100 g pode conter 503 kcal, o que – somente para ilustrar – seria equivalente, em calorias, a uma refeição completa com um prato de arroz (100 g), feijão (100 g) e filé de frango grelhado (200 g).