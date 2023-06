5 dicas para usar o poder da mente a seu favor

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse das pessoas em ferramentas que auxiliam no processo de autoconhecimento e na busca por uma melhor saúde mental. Esse interesse se intensificou ainda mais após a pandemia da COVID-19, que trouxe consigo desafios sociais, isolamento e perdas que despertaram emoções e sensações antes desconhecidas ou negligenciadas.

As pessoas passaram a valorizar mais a sua saúde emocional e a buscar maneiras de lidar com essas questões que antes não eram consideradas prioritárias. Como diz a citação latina “Mens sana in corpore sano“, que em tradução livre significa “Mente Sã, Corpo São”, a importância de entender e cultivar a saúde da mente, ao fazer com que ela trabalhe a seu favor por meio de ferramentas, é tão importante quanto a parte física do corpo.

Pensando nisso, Thais Galassi, palestrante, escritora e especialista em mindset, separou algumas dicas para quem deseja conhecer e entender mais sobre o poder que a mente influencia na vida e no cotidiano de cada ser humano.

1. Autoconsciência

Entender os nossos pensamentos é algo muito importante. “A autoconsciência é o começo de tudo. Precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos e entendê-los, uma vez que através dessa prática podemos aprender a compreender as emoções e conseguimos transformá-las em padrões de comportamento“, comenta a especialista.

2. Entender as origens dos pensamentos

Segundo Thais Galassi, é necessário conhecer e entender as origens dos pensamentos que são criados, se são realistas ou apenas criados pelo medo. “Uma vez que se conhece e entende de onde estão vindo esses pensamentos e os transforma em positivos, é possível criar um mindset e uma realidade mais feliz”, complementa.

3. Praticar a gratidão

Para a instrutora de inteligência emocional, é fácil ser grato por grandes coisas, mas treinar a mente para ser grata pelas pequenas é um passo importante para quem deseja uma mudança positiva no comportamento. “Ser grato pelas pequenas coisas nos ajuda a treinar nossa mente para concentrar no positivo”, afirma.