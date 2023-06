7 suplementos alimentares importantes para grávidas veganas

Durante a gravidez mulheres veganas, não precisam interromper a dieta vegetariana estrita. Isso porque não existe nenhum risco para a saúde da mãe e do bebê, desde que sejam mantidos os cuidados que todas as grávidas precisam ter durante a gestação.

“Não há nenhuma contraindicação da alimentação vegetariana na gestação nem na lactação, inclusive algumas pesquisas mostram que gestantes vegetarianas e veganas tendem a ter menor risco de diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia, que são complicações na gestação”, analisa a nutricionista Thaisa Navolar. Segundo ela, mulheres que seguem uma dieta vegetariana estrita durante a gravidez também têm mais facilidade para manter o peso adequado.

Suplementos importantes durante a gravidez

Conforme a nutricionista Priscilla Mazza, grávidas vegetarianas estritas (veganas), para terem uma boa saúde, também precisam ter as mesmas preocupações que as gestantes onívoras. Por isso, veja algumas suplementações que costumam ser importantes nesse período, citadas pela especialista:

1. Ácido fólico

Irá prevenir anomalias congênitas e defeitos no fechamento do tubo neural do bebê. O ideal é que este seja suplementado pelo menos um mês antes da gravidez e prolongado durante o primeiro trimestre.

2. Proteínas

No segundo e terceiro trimestre, quando não atingida a proteína na alimentação, é necessário aumentar a ingestão proteica com suplemento de proteína em pó vegetal.

3. Ômega 3

Quando não consumido de forma adequada a quantidade de chia e linhaça, no caso da paciente vegetariana, é utilizado o suplemento de algas rico em DHA, ácido docosa-hexaenoicoque, que auxilia na formação de membranas celulares do Sistema Nervoso Central (SNC) e na redução de risco de parto prematuro, aumenta acuidade visual e a coordenação de mãos e olhos do bebê. Também ajuda a melhorar a imunidade e a resposta do sistema nervoso autônomo.