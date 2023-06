Hábitos durante o inverno aumentam os riscos de doenças renais

No dia 21 de junho, é dado início ao inverno e, com as baixas temperaturas da estação, é comum as pessoas mudarem os seus hábitos de vida. No entanto, isso não quer dizer que muitos deles sejam adequados à saúde do corpo, principalmente ao funcionamento dos rins, que tendem a ser prejudicados pela má qualidade de vida durante o frio.

“No frio, é comum sentirmos menos sede, então esquecemos de ingerir quantidades adequadas de água diariamente, o que pode levar a um quadro de desidratação do organismo e, consequentemente, ao surgimento de problemas renais como insuficiência e cálculos, popularmente conhecidos como pedras nos rins”, explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada.

Sintomas das doenças renais

Os sintomas característicos das doenças renais envolvem uma série de fatores que podem ser identificados facilmente por um especialista, como:

Alterações na urina e nos hábitos miccionais (dificuldade de reter urina);

Dores nas costas;

Inchaço no corpo;

Coceira;

Cansaço.

Consumo de alimentos calóricos sobrecarrega os rins

Além da menor ingestão de água, no frio, é comum aumentarmos o consumo de alimentos calóricos, condimentados e processados para repor a energia que o organismo gasta para se manter aquecido. O problema é que muitos desses alimentos são ricos em sal.

“Os rins precisam fazer um grande esforço para filtrar o sal do sangue. Logo, ingerir grandes quantidades de sal, além de causar retenção de líquido, pode levar à sobrecarga dos rins, o que, a longo prazo, aumenta o risco de condições como doença renal e pedras nos rins. Além disso, o sal é a maior causa de hipertensão arterial, pois provoca estreitamento das arteríolas, com consequente elevação da pressão. E a hipertensão prolongada lesiona os rins e seus diversos vasos”, diz a médica.