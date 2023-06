Entenda as mudanças que ocorrem na pele durante e após a gravidez

A gravidez é um momento mágico para as mulheres. Com ela, vem uma série de sonhos e expectativas. Por outro lado, existem muitos receios e medos que acompanham as mulheres nessa fase, e as mudanças na pele fazem parte desse universo. Nesse período, o organismo materno passa por diversas modificações que podem permanecer após o parto ou desaparecer espontaneamente. Vamos falar sobre algumas delas!

Manchas na pele

As alterações mais comuns são as manchas que surgem na pele. O melasma (ou cloasma), por exemplo, se manifesta como manchas acastanhadas no rosto das gestantes. Ele pode ou não desaparecer após o parto. O sol é o principal fator de piora desse tipo de mancha, assim o uso de protetores solares é essencial na prevenção e no controle dessa condição.

Outras áreas da pele, como mamilos, axilas, coxas, virilha, cicatrizes e os nevos (sinais), também podem escurecer. É importante saber que, após a gravidez, deverá ocorrer regressão parcial ou completa dessas manchas. Além disso, a maioria dos cremes utilizados no tratamento não pode ser aplicada na pele de gestantes e de mulheres que estejam amamentando. Qualquer creme utilizado deve ser prescrito pelo dermatologista ou pelo obstetra que esteja acompanhando-as.

Estrias

As estrias gravídicas fazem parte das alterações da pele que não desaparecem espontaneamente após o parto. São causadas pelo estiramento da pele e por alterações hormonais presentes. São mais frequentes na primeira gravidez e aparecem, geralmente, após o sexto mês.