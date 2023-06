Veja como se proteger de doenças respiratórias nos dias frios

Os dias frios trazem, entre outras coisas, diversas doenças como gripe, resfriado, sinusite, amigdalite, entre outras. Segundo Leandra Carbonari Bolsoni, enfermeira e diretora da Le Care Consultoria, o tempo seco e a menor dispersão dos poluentes pioram a qualidade do ar, ambos fatores que irritam as mucosas respiratórias. “Além disso, a queda das temperaturas externas faz com que nosso corpo também sofra diminuição de temperatura interna, o que favorece a replicação de vírus”, explica a profissional.

Porta de entrada

Leandra Carbonari Bolsoni também explica que as narinas, principais fontes de entrada e contágio dos microrganismos causadores de afecções respiratórias, ficam mais frias, favorecendo a entrada, a permanência e a replicação de microrganismos.

Por que os dias frios pioram as doenças respiratórias?

Além do frio, a tendência de aglomeração em locais fechados faz com que as infecções respiratórias aumentem nesse período. “Vírus e bactérias acabam se transmitindo de pessoa para pessoa com maior facilidade, causando alguns surtos e até epidemias”, aponta a enfermeira.

Fora isso, conforme explica Leandra Carbonari Bolsoni, pessoas que possuem algum tipo de doenças respiratórias crônicas, como a asma, a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) ou a rinite alérgica, têm maior tendência a apresentar crises nos dias frios. Logo, o ideal é manter a casa e demais locais sempre ventilados.