5 mitos e verdades sobre hérnia de disco

A hérnia de disco é um problema que acontece quando um disco localizado entre as vértebras, que age como um “amortecedor”, se desloca de sua posição adequada e coloca pressão sobre as raízes nervosas que se estendem a partir da medula espinhal.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), oito em cada dez pessoas no mundo já tiveram, têm ou podem futuramente sofrer com essa condição. “O diagnóstico da hérnia de disco pode ser feito considerando os sintomas, o exame neurológico e o resultado de exames complementares, tais como ressonância magnética e raio-x”, comenta o Dr. Antônio Araújo, neurocirurgião da Clínica Araújo & Fazzito e do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês.

Assim como muitas condições que envolvem a saúde, as pessoas ainda têm dúvidas a respeito da hérnia de disco. “É importante sempre se consultar com um médico e não acreditar em tudo que tem na internet”, alerta o especialista, que listou alguns mitos e verdades.

Mito. “Muito pelo contrário”, diz o Dr. Antônio Araújo. O especialista afirma que, na grande maioria dos casos, a hérnia de disco pode melhorar sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas depende de cada caso.

“A cirurgia acaba sendo necessária em menos de 10% dos casos, mas a intenção é sempre se evitar a cirurgia, optando por tratamentos conservadores, com seguimento multidisciplinar (fisiatra, neurologista, ortopedista, fisioterapeuta, preparador físico etc.)”, explica ele.

Mito. Essa é mais uma mentira. Em muitos dos casos, o paciente consegue se livrar da dor com tratamento conservador, ou seja, usando analgésicos, anti-inflamatórios, repouso e com reabilitação, descartando a cirurgia.

“Como dito anteriormente, o tratamento conservador, quando possível, é a melhor opção. O disco intervertebral é um tecido vivo, quando se retira a carga excessiva sobre ele, o disco se regenera e a hérnia reabsorve. Mesmo em casos mais dramáticos de hérnias de disco volumosas (chamadas ‘extrusas’), as chances de reabsorção giram em torno de 80%”, comenta o neurocirurgião.

Verdade. Engana-se quem associa sempre a hérnia de disco com dores fortes, conhecidas como “ciáticas”. Segundo o Dr. Antônio Araújo, em alguns casos, a pessoa pode ter a presença da hérnia na ressonância magnética, mas sem nenhum sintoma. “Nesse caso, não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento, apenas seguimento radiológico”, explica.

A hérnia de disco pode ocorrer em qualquer idade (Imagem: staras | Shutterstock)

4. A hérnia de disco pode atingir pessoas de todas as idades

Verdade. É normal que as pessoas acreditem que essa condição ocorra apenas em idosos. No entanto, como as causas da hérnia envolvem falência da musculatura do tronco, má postura e exercícios físicos incorretos, elas acabam afetando mais pessoas jovens que idosas. No entanto, podem ocorrer em qualquer idade.

“É importante que as pessoas saibam que as hérnias de disco são doenças de pessoas jovens, quando ainda apresentam uma grande mobilidade da coluna. O processo de envelhecimento cursa com um desgaste da coluna, levando a quadros de artrose e espondilose, em que ‘bicos de papagaios’ acabam sendo a preocupação, e não mais as hérnias do disco”, ressalta o médico especialista.

5. A hérnia de disco está relacionada com sobrepeso

Mito. A hérnia de disco não tem relação com o peso corporal. “De fato, o sobrepeso é um fator de risco, assim como problemas posturais, quedas, tabagismo e sedentarismo, mas isso não significa que toda pessoa com sobrepeso vá desenvolver uma hérnia. Na verdade, o sedentarismo acaba sendo o fator mais preocupante”, finaliza o Dr. Antônio Araújo.

Por Beatriz Bradley Moreira