Alimentação equilibrada ajuda a controlar o diabetes

O diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo regula os níveis de açúcar no sangue. Quando não controlado, pode levar a complicações graves, como doenças cardíacas, danos nos rins, problemas de visão e neuropatia. Por isso, o tratamento, na maioria das vezes, envolve monitoramento regular dos níveis de açúcar no sangue, alimentação saudável, exercícios físicos, medicamentos e, em alguns casos, a administração de insulina.

O cuidado com a alimentação, em especial, desempenha um papel fundamental no controle do diabetes. Nesse caso, é muito importante que o paciente seja encaminhado para um nutricionista, a fim de que esse profissional elabore uma dieta apropriada para o controle do problema. Isso porque escolher uma dieta adequada pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina e prevenir complicações relacionadas à doença.

Atenção especial com a alimentação

Uma medida importante para os pacientes diabéticos, de acordo com a nutricionista Pollyanna Ayub, é o fracionamento das refeições. O ideal é comer de cinco a seis vezes durante o dia. Além disso, é importante controlar o consumo de carboidratos, proteínas, gordura e principalmente melhorar a qualidade desses macronutrientes.

Uma das maiores dificuldades do diabético costuma ser em relação aos doces, mas não é necessário cortá-los da alimentação. “O consumo de doces não é proibido. Tem que haver uma moderação no consumo e troca do doce tradicional pelo diet, sempre tentando evitar o consumo diário”, alerta Pollyanna Ayub.