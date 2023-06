Ministra da Saúde afirma que quem desinformar sobre vacinas será punido

Um grupo de trabalho (GT) está sendo formado pelo Governo Federal para analisar casos de disseminação de desinformação sobre vacinas na internet nas redes sociais, afirmou a ministra da Saúde Nísia Trindade, neste domingo, 4.

O objetivo do GT é analisar os tipos de desinformação espalhadas, o grau de compatibilidade e qual tipo de punição é cabível para quem espalhar mentiras sobre a imunização na internet.

O GT será integrado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), pela Advocacia-Geral da União (AGU) e também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A penalização de fake news sobre vacinas será apenas o início dos casos de mentiras compartilhadas nas redes sociais: depois, o projeto será expandido para qualquer desinformação relacionada à saúde pública. É o que afirmou a ministra em entrevista à Folha de S. Paulo.

LEIA MAIS | Pioneiro nas Américas, Brasil quer ser referência em saúde digital

"Condutas criminosas de médicos e de outras pessoas terão de ser punidas, pessoas que vão às redes falar absurdos, que as pessoas vão morrer se tomar a vacina ou ter alguma sequela. Eu tive uma reunião com o Conselho Federal de Medicina, que se colocou à disposição para nos apoiar numa campanha pró-vacina. Existem práticas fora do contexto, mas também existem práticas criminosas", afirmou a ministra, também à Folha de S. Paulo.

Ela também comentou que a pasta está trabalhando em microplanejamentos para garantir a expansão da saúde em cada estado. Parte do esforço envolve o apoio de formadores de opinião, como líderes religiosos, para estimular as campanhas de vacinação que, na análise da ministra, seguem a passos lentos.