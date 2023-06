5 substituições para uma alimentação saudável nos dias frios

Com a chegada dos dias frios, as pessoas costumam buscar aconchego nos alimentos. Porém, essas comidas quentinhas geralmente são muito gordurosas, calóricas e não colaboram com o processo de emagrecimento.

“As pessoas comem alimentos, como feijoada, sopas com creme de leite, fondue, queijo e consomem bebidas alcoólicas. Estas opções podem causar o aumento de peso devido ao valor calórico elevado”, alerta a nutricionista Renata Fidelis.

Alternativas para se alimentar bem

Para quem pretende aproveitar o friozinho sem ganhar aqueles quilinhos a mais, pode optar por fazer algumas substituições simples, sem deixar de comer o que gosta. “Neste período, as pessoas tendem a comer menos salada e frutas, optando por alimentos quentes e mais calóricos. Para que esse erro não ocorra, as saladas podem ser colocadas dentro de sanduíches, serem consumidas junto aos alimentos quentes ou serem usadas como ingredientes de sopas”, recomenda a nutricionista Izabella Frattezi.

