Conheça o poder das ervas medicinais para a saúde

As plantas medicinais, ou ervas medicinais, são aquelas usadas na preparação de remédios industrializados ou caseiros que contêm substâncias responsáveis por ação terapêutica. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população de países em desenvolvimento adere às práticas tradicionais na atenção primária à saúde e, desse total, 85% fazem uso de plantas medicinais.

Nesse sentido, o interesse acadêmico pelos efeitos proporcionados pelas plantas cresceu e, não à toa, pesquisas sobre as substâncias foram inseridas em linhas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

A seguir, a nutricionista da MedSculp e autora do livro Fitoterapia Aplicada à Nutrição, Marcela Araújo, explica os benefícios e as contraindicações das plantas. Veja!

Como utilizar as plantas medicinais?

De acordo com Marcela Araújo, as plantas medicinais, em geral, são usadas em preparações caseiras, como chá (infusão, decocção ou maceração), suco, xarope caseiro, compressa, cataplasma, garrafada medicinal, banhos, inalação ou gargarejo.

“A forma mais adequada de uso e preparo para aproveitar o benefício da planta medicinal depende de alguns fatores, por exemplo, a parte da planta a ser utilizada. Por isso, mesmo sendo preparações caseiras para uso imediato, é fundamental a orientação de um profissional de saúde habilitado quanto ao preparo e a utilização dessas preparações”.

Benefícios das substâncias

No geral, as plantas medicinais e fitoterápicos podem ser grandes aliados na manutenção da saúde, prevenção e tratamento de doenças e até na performance esportiva. “A prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos é individualizada. Ela precisa levar em consideração a história de saúde, os sinais e sintomas, os medicamentos e suplementos utilizados pelo paciente, entre outros fatores”, explica

Além disso, as ervas medicinais podem ser usadas para auxiliar no tratamento de outros problemas de saúde. “Através do uso de plantas medicinais e fitoterápicos podemos ter uma boa resposta para queixas relativamente comuns hoje, como ansiedade, falta de energia e disposição, alterações de sono e alterações intestinais”, completa a nutricionista.

Contraindicações de uso

Há uma crença de que as plantas medicinais são um recurso terapêutico alternativo isento de efeitos indesejáveis e desprovido de toxicidade e contraindicações. O famoso “É planta, então mal não faz”. Porém, essa crença se torna equivocada, uma vez que evidências científicas demonstram a ocorrência de intoxicações e efeitos colaterais relacionados ao uso de plantas medicinais.

“As plantas medicinais podem provocar interações com outras plantas ou com medicamentos alopáticos. O acúmulo de substâncias ativas, por mistura ou indicações terapêuticas semelhantes, sem nenhum conhecimento e comprovação científica das mesmas, gera risco de intoxicações variadas desde uma simples dermatite até a morte. O número de casos de reações adversas a plantas medicinais e seus derivados têm aumentado no Brasil e em todo o mundo”, alerta Marcela Araújo.