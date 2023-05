A campanha de multivacinação no Acre começa neste sábado (27). A proposta é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos que não foram vacinados ou que estão com algum esquema de vacinação incompleto.

Em nota, o Ministério da Saúde destacou que ampliar as coberturas vacinais na região é considerado estratégia fundamental para evitar o retorno e o agravamento de doenças já eliminadas no país, como a poliomielite e o sarampo.

A ação faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação e prevê ainda o monitoramento ativo de registros de paralisia flácida aguda – que pode indicar casos de pólio, também conhecida como paralisia infantil. O governo pretende ampliar a busca ativa de não vacinados em todo o estado do Acre.

O Amazonas foi a primeira unidade federativa a receber a campanha de multivacinação este ano. A decisão de antecipar a ação nos dois estados se deve ao registro de um caso de pólio no Peru, em dezembro do ano passado – uma criança do distrito de Manseriche, a 500 quilômetros da fronteira brasileira.

“Dessa forma, todos os imunizantes previstos no calendário nacional para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade estarão disponíveis ao público nos locais e horários informados pelos municípios”, destacou o ministério.

Vacinas disponíveis

Confira a lista completa de vacinas disponíveis:

- BCG

- Hepatite A

- Hepatite B

- Penta (DTP/Hib/Hep. B)

- Pneumocócica 10-valente

- Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

- Vacina Oral Poliomielite (VOP)

- Vacina Rotavírus Humano (VRH)

- Meningocócica C (conjugada)

- Febre amarela

- Tríplice viral

- DTP (tríplice bacteriana)

- Varicela

- HPV quadrivalente

- dT (dupla adulto)

- dTpa (DTP adulto)

- Menigocócica ACWY