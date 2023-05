7 alimentos para incluir na dieta detox

A dieta detox, também conhecida como ‘dieta da desintoxicação’, oferece inúmeros benefícios para a saúde. Com uma variedade de frutas, legumes, verduras e até grãos, ela é rica em nutrientes que contribuem para a limpeza do organismo, eliminando toxinas e substâncias prejudiciais que podem acumular-se ao longo do tempo no corpo.

Além disso, é um programa alimentar que visa o consumo de alimentos naturais e saudáveis, favorecendo a função intestinal e o processo de emagrecimento. “O objetivo da dieta é a identificação, eliminação e redução de toxinas (antinutrientes), modulação do paladar e recuperação da atividade funcional do organismo, corrigindo funções digestivas e a permeabilidade alterada do intestino”, explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht.

A seguir, confira 7 alimentos detox para você incluir na dieta e ter uma alimentação mais saudável. Veja!

1. Gengibre

Devido aos potenciais benefícios para a saúde, o gengibre é um alimento frequentemente utilizado nas dietas detox. Com propriedades antioxidantes, ele contém bioativos, como o gingerol, que ajudam a reduzir a inflamação do corpo e combate os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo (desequilíbrio na produção de compostos oxidantes) e aumentando o metabolismo, já que ele também possui efeito termogênico.

2. Couve-flor

A couve-flor é um alimento versátil e saudável que pode ser uma ótima adição na sua alimentação. Rica em fibras que auxiliam na regulação do intestino, ela contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que protegem as células contra danos oxidativos e apoiam o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, detém propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação do corpo.

3. Quinoa

A quinoa é um alimento altamente nutritivo e uma excelente fonte de proteínas de qualidade. Com propriedades desintoxicantes, como a vitamina E e os compostos fenólicos, ela contribui para proteção das células contra danos oxidativos e, segundo a nutricionista Adriana Cerchiari, auxilia na prevenção e tratamento de dislipidemias, obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial.

“[A quinoa é] eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa”, acrescenta a nutricionista Queila Turchetto.