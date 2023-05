Veja a importância do pré-natal para a mãe e para o bebê

São meses de preparação para o nascimento do bebê. Por isso, é importante garantir que a gestante seja acompanhada por profissionais da saúde durante esse período. O Ministério da Saúde, por exemplo, salienta a importância do pré-natal e incentiva todas as mães a buscarem o atendimento gratuito no SUS (Sistema Único de Saúde).

Identificando problemas de saúde

Com os exames médicos realizados no pré-natal, é possível identificar e reduzir muitos problemas de saúde que costumam atingir a mãe e o bebê. São doenças, infecções ou disfunções que podem ser detectadas antes e tratadas de forma rápida.

Quando iniciar o pré-natal?

As mães devem iniciar o pré-natal no primeiro trimestre, assim que souberem da gravidez. Hipertensão, anemia, infecção urinária e doenças transmissíveis pelo sangue de mãe para filho, como a AIDS e a sífilis, são algumas das hipóteses que podem ser identificadas e tratadas no pré-natal.

