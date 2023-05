Associação arrecada doações para construir hospital em Fortaleza; saiba como ajudar

Centro de saúde será voltado para atender crianças e adultos com deformações crânio-faciais – com ênfase em fissuras lábio-palatinas

A Associação Beija Flor (ABF) está arrecadando doações de materiais como roupas, brinquedos e utensílios do lar para promover um bazar solidário. Por meio da iniciativa, prevista para ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de julho próximo, entidade busca levantar valores para construir um hospital focado na reabilitação de pacientes com deformações crânio-faciais – com ênfase em fissuras lábio-palatinas.

O bazar será realizado para reforçar uma campanha que a associação iniciou em fevereiro deste ano, chamada "sua doação vale um hospital, doe a partir de um real". Ações têm o propósito de arrecadar recursos que permitam a construção de um centro de saúde voltado para adultos e crianças.

De acordo com Elyne Lacerda, presidente da Associação Beija Flor, o valor total necessário para atingir esse objetivo é de cerca de R$ 6 milhões. Até o momento, a entidade já conseguiu recurso para levantar a estrutura, mas falta agora a parte de acabamento da obra e os equipamentos de saúde necessários.

"Nessa fase (da campanha) nós estamos numa grande mobilização pra arrecadar materiais como roupas, utensílios domésticos, sapatos, utensílios do lar, tudo que possa estar voltado para que atraia essas famílias (ao bazar) para que a gente conseguia obter o recurso financeiro", diz a presidente.

Segundo Elyne, que é fonoaudióloga, a associação é sustentada por doações. Para conseguir verbas, a entidade participa atualmente de uma licitação, concorrendo por um convênio com o Governo do Estado.

Hospital busca dar atendimento multidisciplinar

Atualmente, procedimentos voltados para malformações faciais no Ceará, como a correção da fissura labiopalatina, são realizados no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). No entanto, de acordo com a presidente da ABF, é necessário dar um atendimento multidisciplinar e contínuo.

"(O Hias) tem uma limitação no atendimento, porque ele só consegue atender o paciente até os dezessete anos, então a associação surgiu como um objetivo de dar um apoio (...) Hoje a gente já tem condições de atender todas as idades", diz Elyne Lacerda, frisando que entidade já realiza atendimento fonoaudiólogo de pacientes que apresentam esse tipo de condição.

A representante da associação destaca ainda que a cirurgia de correção de fissuras é apenas "uma parte do tratamento" do paciente, pontuando que o hospital que será construído tem como proposito oferecer também acompanhamento com médicos como nutricionistas e psicólogos.

Saiba como fazer para ajudar:



Para ajudar na campanha "Sua doação vale um hospital, doe a partir de um real", você pode doar valores por meio do pix: 85 98685 1317.

Por meio do número acima, também poder ser combinado a entrega de doações de roupas, alimentos, brinquedos ou outros materiais. Associação responde ainda no Instagram: @associacaobeijaflor.