Conheça os riscos dos anabolizantes para a saúde

Não é de hoje que o uso de anabolizantes nas academias brasileiras preocupa os profissionais do esporte e da área da saúde. Com o objetivo de aumentar a competitividade com a melhora da performance, ganhar músculos e definição rápida e curar lesões de forma mais ágil, muitas pessoas optam por ingerir esteroides androgênicos anabólicos, os famosos anabolizantes, sem a real noção do perigo disso em excesso.

Efeitos colaterais dos anabolizantes

Derivados principalmente do hormônio testosterona, os anabolizantes atuam no crescimento celular e nos tecidos corporais, como o ósseo e o muscular. Dentre os diversos efeitos colaterais provocados por eles, podemos destacar aumento de acne, queda de cabelo, distúrbios de sono, agressividade, ataques de ira, alucinações, engrossamento da voz e surgimento de pelos.

No caso das mulheres, ainda há a irregularidade no ciclo menstrual. Nos homens, pode ocorrer calvície. Nos adolescentes, os efeitos podem ser ainda mais devastadores, pois o produto pode comprometer o crescimento ósseo, além de interferir no desenvolvimento sexual.

