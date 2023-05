Amazonas realiza Dia D de multivacinação de crianças e adolescentes

O Amazonas realiza hoje (20) o Dia D da campanha de multivacinação no estado. O objetivo é imunizar crianças e adolescentes de até 14 anos. Estarão disponíveis os imunizantes do calendário básico de vacinação infantil.

Em Manaus, a vacinação pode ser feita em unidades de saúde, escolas, centros comunitários e igrejas até às 16h. A lista com os locais onde será feita a imunização está disponível no site da secretaria municipal de saúde.

Poliomielite

A campanha de multivacinação nacional está prevista para o segundo semestre, mas no Acre e no Amazonas foi antecipada depois de um caso de poliomielite ter sido registrado na fronteira entre esses estados e o Peru. No Acre, o Dia D de vacinação será em 3 de junho.

De acordo com o Ministério da Saúde, desde 1989 não há registros da doença, também conhecida como paralisia infantil, no país. Contudo, a pasta alerta para a queda da cobertura vacinal no Amazonas, que ano passado ficou em 77,46% do público alvo, que são crianças de até cinco anos, enquanto a meta é atingir 95% desta população.

Com a queda na vacinação e a ocorrência da pólio em países vizinhos, o Brasil passou a figurar, em 2016, na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) como local de risco muito alto para a reintrodução da doença.