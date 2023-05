Entenda por que as frutas são tão importantes para as crianças

Quando consumidos regularmente, certos alimentos são capazes de ajudar a prevenir problemas de saúde futuros como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, alguns deles são capazes de melhorar o desempenho mental e físico, auxiliar no crescimento e desenvolvimento e reforçar a resistência às doenças, por meio da influência no sistema imunológico, entre muitos outros benefícios.

“As frutas contêm substâncias com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, que participam na manutenção da boa circulação sanguínea, possuindo, assim, atividade anti-hipertensiva, hipocolesterolêmica e antiplaquetária, protegendo, consequentemente, contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão, colesterol alto e diabetes”, alerta a nutricionista Flávia da Silva Santos.

Ainda segundo a profissional, o consumo de frutas desde a infância, “associado a hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis, estaria relacionado à diminuição da incidência de doenças crônicas não transmissíveis em idades precoces e o agravamento no adulto jovem”.

O consumo de frutas também garante a obtenção de vitaminas, minerais, compostos bioativos e fibras. Além disso, de acordo com a nutricionista Gabriela Marcelino, a criança desenvolverá o hábito e o gosto de consumir vegetais, fato que ajudará na adolescência e na vida adulta.

“As frutas ajudarão na mastigação, pois as diferentes texturas fazem com que a criança exercite os músculos mastigatórios, ajudarão na manutenção e no bom funcionamento intestinal, prevenirão as carências nutricionais de vitaminas e minerais, ajudarão no crescimento e desenvolvimento saudável e auxiliarão a criança a ficar com o peso ideal e longe da obesidade”, acrescenta.

Consumo de frutas é importante para o desenvolvimento da criança (Imagem: Kseniia Perminova | Shutterstock)

Importância para o desenvolvimento infantil

Além da prevenção de doenças crônicas, as frutas são importantes para o desenvolvimento infantil. “As frutas são fontes de vitaminas, como as vitaminas A e C, e minerais, como potássio e manganês, responsáveis pelo crescimento de células em nosso corpo. Além de serem fontes de carboidratos, nutriente utilizado como fonte de energia que favorece o crescimento e desenvolvimento cerebral”, explica Flávia da Silva Santos.

Perigos de não consumir frutas adequadamente

A nutricionista Flávia da Silva Santos explica que, por serem fontes de vitaminas e minerais, o baixo consumo de frutas pode causar doenças relacionadas a deficiências nutricionais, como alterações visuais por carência de vitamina A, hemorragias por insuficiência de vitamina C e arritmias cardíacas por deficiência de potássio.

“Além disso, por serem fontes de fibras, as frutas têm papel estimulador da função intestinal, sendo eficaz no tratamento da prisão de ventre e, seu consumo a longo prazo, tem papel protetor contra doenças intestinais como o câncer de cólon”, alerta.

Opções para inserir no cardápio infantil

As frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina, são ricas em vitamina C, previnem o escorbuto e têm um papel importante na absorção do ferro, prevenindo a anemia. Além disso, também são fontes de bioflavonoides, conhecidos como limonoides, que juntamente com a vitamina C ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e aumentam as defesas do sistema imunológico.

Outras frutas como maçã com casca, manga, bananas, mamão, morango, amora e uvas roxas também devem estar sempre presentes no cardápio das crianças. O ideal é consumir aproximadamente 3 porções ao dia, sendo que uma porção equivale a 1 banana, ou 1 maçã pequena, ou uma fatia média de mamão.

Segundo Flávia da Silva Santos, a melhor forma de inserir as frutas na rotina alimentar das crianças é após as grandes refeições, ou seja, no café da manhã, no almoço e no jantar. Também é possível incuí-las no lanche da tarde e no lanche da escola.