6 mitos e verdades sobre nutrição

Saber se a alimentação está auxiliando na saúde nem sempre é uma tarefa fácil, pois existem diversas questões sobre alimentação que, muitas vezes, nos levam a escolhas erradas. Por isso, a nutricionista Eneida Ramos esclarece algumas destas dúvidas. Veja!

1. Ter uma alimentação rica em fibras auxilia no emagrecimento?

Verdade. Uma dieta rica em fibras associada com hábitos alimentares saudáveis (restrita em açúcares, gorduras e alimentos industrializados) pode contribuir com o emagrecimento. A fibra insolúvel (presente em grãos e verduras) exerce um importante papel na prevenção da obesidade, uma vez que leva ao aumento da saciedade por retardar o esvaziamento do estômago, resultando na diminuição da fome.

2. Comer abacaxi após as refeições ajuda a emagrecer?

Verdade. O abacaxi na refeição ou após a refeição ajuda a melhorar a digestibilidade da comida, favorecendo o bom processo digestivo, pois possui uma enzima chamada bromelina que ajuda na digestão de proteínas, contribuindo assim com a saúde de modo geral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine