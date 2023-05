4 atitudes que ajudam a prevenir e tratar o estresse

O estresse é uma reação normal do organismo que se manifesta com componentes físicos, mentais e hormonais toda vez que surge a necessidade de uma adaptação grande. Contudo, ele pode oferecer risco à saúde quando se torna exagerado e constante. Porém, existem diversas atitudes fáceis que podem contribuir para prevenção ou tratamento do estresse.

De acordo com o Dr. Danilo Höfling, endocrinologista e metabologista, a manutenção de uma dieta saudável, por exemplo, é essencial para qualquer programa de redução do estresse. Além disso, a quantidade e a qualidade do sono são essenciais para o descanso do cérebro e, portanto, para o funcionamento normal do órgão.

“A manutenção de um programa de atividades físicas regulares, especialmente as aeróbicas; tirar férias do trabalho com regularidade; sorrir, pois o riso é a face visível do bom humor, o riso faz bem à saúde e o sorriso faz bem à mente; estruturação do tempo, pois a organização das tarefas e do merecido descanso nos ajuda reduzir o estresse e a yoga, que tem sido recomendada como uma técnica para auxiliar no controle do estresse e outros problemas de saúde”, enumera o médico.

A seguir, confira outras maneiras de combater o estresse!

1. Encontre a causa do estresse

Um ponto importante para começar a tratar o estresse é identificar a causa dele. “A pessoa pode procurar entender o que está lhe causando mais estresse e combatê-lo, buscando controlar a causa dele em sua vida”, recomenda a psicóloga Carine Eleutério.

Segundo a profissional, fazer psicoterapia regularmente “também pode ser citado como um meio de evitar o estresse, dado que o auxílio de um profissional ajuda a evitar maiores desgastes causados pelo estresse”.

2. Cuidado com os maus hábitos

Adotar bons hábitos diários nem sempre é suficiente para combater o estresse. Por isso, também é importante reduzir ou acabar com os maus hábitos, como o fumo, pois “o ato de fumar leva ao organismo inúmeras toxinas que afetam negativamente o sistema imunológico da pessoa, deixando-a mais debilitada”, explica Carine Eleutério.