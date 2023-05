Veja como é possível cuidar da pele de forma prática e sem gastar muito dinheiro

Se você é do time que não entende como é possível manter uma rotina de cuidados com a pele com vários produtos e processos, aplicados de manhã e à noite, todo santo dia, pode ficar em paz: você não está só. E nem precisa sofrer achando que não se cuida muito bem. Aquela tendência conhecida como skincare coreano, com mais de uma dezena de passos e potinhos que enchem a bancada do banheiro, parece estar cada vez mais distante de se colocar em prática, ao menos para mais e mais pessoas.

“Muitos pacientes chegam ao consultório e já avisam logo que não querem ficar passando creme toda hora, porque não têm tempo e acabam jogando tudo fora. São pessoas ocupadas que querem algo mais simples e, ao mesmo tempo, eficiente”, conta Renata de Ávila, médica dermatologista com foco em beleza natural.

Skincare minimalista

Recentemente, até a plataforma de tendências WGSN constatou um crescente movimento em busca de cuidados mais descomplicados, chamado skinimalismo, que nada mais é do que escolher poucos e bons produtos. Para a indústria cosmética (sempre superlativa na oferta de produtos), essa mudança pode até ser mais um nicho para novos lançamentos. Não importa.

O interessante é essa percepção de que não precisamos gastar rios de dinheiro em produtos, ter mil dúvidas na hora de usá-los e jogar parte da “coleção” no lixo quando a validade expira. Isso sem falar na questão ambiental que envolve, entre outros problemas, o impacto da fabricação desses produtos e do descarte das embalagens – um mar de plástico.

Sim, cuidar da pele pode ser algo mais tranquilo. E não é à toa que o conceito de minimalismo tem aparecido mais nesse universo do bem-estar. A ideia aqui é reduzir o consumo ao estritamente necessário, ao essencial, em nome de uma simplicidade consciente, que busca um autocuidado equilibrado, sem exageros.

“Imagina a rotina de uma mãe no puerpério ou de uma jovem na faculdade… enfim, da maioria das mulheres hoje em dia. A rotina precisa ser prática, e o skincare minimalista é isso: praticidade”, diz a dermatologista defensora da cosmética clean com fitobotânica Patricia Silveira, que comanda a clínica Derma Green.

Passo um: fazer boas escolhas

Tudo começa com a seleção dos produtos. “Para ser bom, precisa ter bons ingredientes, mais naturais, sem componentes prejudiciais para a nossa saúde e a do planeta”, reforça Patricia. Depois, vale a pena aproveitar as multifuncionalidades de alguns itens para reduzir a lista de compras. “É possível escolher um creme corporal que também pode ser o hidratante para as mãos ou um balm labial que sirva ainda para a área dos olhos”, explica a dermatologista.

Consulte um dermatologista para te ajudar

Além disso, é recomendável contar com a ajuda de um profissional da área, especialmente se você está começando a pensar no assunto ou quer transformar os cuidados com a pele. “O ideal é sempre consultar um dermatologista. Não dá para esquecer que a pele é o maior órgão do corpo humano, e cuidar dela previne doenças e ajuda a manter a saúde”, reforça Renata.

Segundo ela, consultar um especialista também permite soluções personalizadas, como cremes com multifunções que são manipulados especificamente para cada paciente. Além disso, “exagerar nos produtos e tratamentos pode levar à acne cosmética, que dá um ‘tilt’ na pele, uma reação causada pelo excesso de cremes ou por ingredientes ruins que geram poros muito dilatados, irritação, vermelhidão, alergias etc.”, completa Renata.