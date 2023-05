Reposição hormonal em homens: entenda como funciona e quais são os benefícios

Não existe uma idade determinada para começar a reposição hormonal em homens, ao contrário do que antes era definido. A recomendação vai depender do que o indivíduo está sentindo, ou seja, varia de acordo com os sintomas, e dos níveis hormonais.

A ideia é que, se comparado com jovens, o nível está muito baixo e se existem sintomas referentes à baixa de testosterona, como queda da libido, ereções ruins, ausência de ereções matinais, baixa de humor, indisposição, sensação de fadiga, falta de energia, dificuldade para ganhar massa muscular e para emagrecer, entre outros, é preciso investigar.

Como funciona o procedimento?

A reposição hormonal pode ser realizada de três maneiras: de forma injetável com aplicações semanais; por meio de um gel transdérmico, usado para que a testosterona penetre na pele e seja absorvida pelo corpo; ou com a aplicação de implantes hormonais, que servem para liberar continuamente o hormônio definido para o tratamento de reposição hormonal. Cada método tem suas vantagens e desvantagens que podem ser abordadas com o médico, de acordo com as necessidades e a preferência de cada paciente.

