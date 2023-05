4 mitos e verdades sobre hormônios que controlam o apetite

A incidência global de obesidade está aumentando rapidamente, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2023. No Brasil, estima-se que 41% da população adulta será obesa até 2035. A taxa de crescimento anual da obesidade entre adultos é de 2,8%, enquanto a obesidade infantil no Brasil está crescendo a uma taxa alarmante de 4,4% ao ano, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade.

Atualmente, 22,4% da sociedade adulta brasileira apresenta obesidade. Nas crianças, já são 6,4 milhões com sobrepeso e 3,1 milhões de crianças com obesidade no país. Essa alta prevalência acarreta diversas outras complicações e doenças.

Relação da fome com o apetite e o metabolismo

Tassiane Alvarenga, endocrinologista e metabologista pela SBEM, explica que a fome é controlada por hormônios que monitoram o apetite e o metabolismo. Eles, a curto ou longo prazo, agem predominantemente em uma região do hipotálamo conhecida como núcleo arqueado, o centro no qual reside o controle-mestre dos sistemas regulatórios.

Para o núcleo arqueado, convergem dois tipos de neurônios que exercem ações opostas: estimulação e inibição do apetite. “A vontade de comer que sentimos resulta de um equilíbrio ajustado entre esses circuitos antagônicos regulados por hormônios”, explica a médica.

Você conhece os hormônios que controlam o apetite? A profissional apresenta cada um e desmitifica os seus mitos e verdades.

Comemos apenas quando estamos com fome

Mito. De acordo com a especialista, a fome é uma sensação fisiológica que nos faz procurar e ingerir alimentos para satisfazer às necessidades diárias de nutrientes. O ato de ingerir alimentos é causado por uma série de estímulos (ou sinais).

Entre os estímulos, está a diminuição no organismo da quantidade de nutrientes como glicose, aminoácidos, gordura, ou mesmo a diminuição da temperatura interna. Isso, consequentemente, estimula a produção de um hormônio no estômago chamado grelina, que chega até o cérebro e ativa toda uma cascata endocrinológica a qual motiva o apetite.

Tudo começa com aquela sensação de estômago vazio, com a queda da glicose no sangue e a queda da temperatura corporal, estímulos para a produção de grelina. “É muito importante para o controle do apetite – produzido no estômago e intestino delgado, com um pouco dele sendo liberado no pâncreas e no cérebro. É chamado ‘hormônio da fome devido ao seu papel no controle do apetite (uma das suas funções)”, explica dra. Tassiane.

Temos apenas um hormônio que gera a fome

Verdade. O GLP‑1 é produzido pelas células L do íleo e cólon diante da chegada de alimentos a essa porção do intestino. Exerce diversas funções, como: redução do esvaziamento gástrico e ativação das áreas do cérebro relacionadas à saciedade, além da diminuição do paladar para alimentos de alta densidade calórica.

“A meia‑vida do GLP‑1 endógeno é de apenas 5 minutos. Existem, no mercado, atualmente, os análogos de GLP-1, que tentam imitar a ação deste hormônio promovendo saciedade, reduzindo gula e reduzindo o apetite por coisas gostosas”, conta a especialista.