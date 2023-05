5 exercícios de pilates para aumentar a produtividade no trabalho

Roll Up – exercício para mobilizar coluna, fortalecer abdominal e alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr)

4. Double Leg Stretch – exercício de fortalecimento abdominal

Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, joelhos flexionados a 90 graus e braços estendidos com as mãos na altura dos joelhos, leve os braços acima da cabeça e as pernas para frente, estendendo-as, sem movimentar o tronco.

Double Leg Stretch – exercício de fortalecimento abdominal (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Double Leg Stretch – exercício de fortalecimento abdominal (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) 5. Double Straight Leg Stretch – exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, mãos atrás da cabeça, quadril a 90 graus e joelhos estendidos. Estenda as pernas e, depois, retorne à posição inicial. Double Straight Leg Stretch – exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Double Straight Leg Stretch – exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Por Gabriela Andrade Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente