Conheça as causas da prisão de ventre em mulheres

A prisão de ventre, também chamada constipação intestinal, é caracterizada pela dificuldade de evacuar. Vários fatores são responsáveis pelo mau funcionamento do intestino, como alimentação desregulada ou desbalanceada, sedentarismo e pouco consumo de água.

No caso específico das mulheres, esse problema também pode estar relacionado a outros fatores. Segundo Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, os hormônios influenciam o funcionamento intestinal.

Isso porque, dependendo da fase, pode haver um movimento intestinal que resulta em uma maior ou menor absorção de líquido pelo bolo fecal. Durante o ciclo menstrual, por exemplo, as alterações hormonais diminuem os movimentos que ajudam na eliminação das fezes.

As mulheres costumam ser mais afetadas pela prisão de ventre também quando estão em dietas que excluem fibras, verduras e legumes ou, até mesmo, durante o período da gravidez. “O aumento da progesterona no organismo da mulher deixa o intestino mais lento, além da dilatação do útero, que põe pressão sob o intestino e, assim, acaba dificultando a evacuação”, analisa Domingos Mantelli.

De acordo com o ginecologista, a prisão de ventre não prejudica o bebê, mas pode trazer muito desconforto à mãe. “O ideal é procurar um médico para iniciar um tratamento adequado para amenizar os sintomas”, recomenda o médico.

Prisão de ventre pode causar hemorroida (Imagem: Alrandir | Shutterstock)

Prejuízos causados pela prisão de ventre

Além do desconforto, o ginecologista e obstetra alerta que a prisão de ventre pode trazer outros prejuízos à saúde. “A prisão de ventre, quando persistida, pode ocasionar hemorroida. Devido ao ressecamento das fezes, a mulher faz mais força para defecar”, alerta.

Até mesmo a vida sexual da mulher pode ser prejudicada com a prisão de ventre. “Acabam ficando estufadas, irritadas e com mau humor, e isso faz com que elas sintam menos vontade de ter uma relação sexual”, analisa o ginecologista Domingos Mantelli.

Como combater a prisão de ventre?

As recomendações para as mulheres que sofrem com a prisão de ventre são ingerir mais líquido diariamente, consumir alimentos ricos em fibras e realizar caminhadas ou outra atividade física. São atitudes simples e que contribuem para o correto funcionamento do intestino.