Covid-19: brasileiros desenvolvem novo remédio com proteína de microalga

Um estudo integrado por pesquisadores brasileiros desenvolveu um novo remédio para tratar a Covid-19, usando proteínas da microalga azul (cianobactéria). O viricida foi testado em animais e aguarda investimento para começar estudos em humanos.

O fármaco funcionaria como um spray nasal, no qual a proteína da cianobactéria gruda na camada externa do coronavírus, atrapalhando a invasão do vírus nas células. No laboratório, o processo se mostrou eficaz tanto in vitro (células soltas) quanto em hamsters, especialmente no combate a variantes de preocupação, como a ômicron.

Ao O Globo, Amílcar Tanuri, um dos autores do estudo e coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que o spray poderia ser utilizado em pessoas infectadas para evitar a piora do quadro viral ou em pessoas que mantêm contato com infectados para não serem afetadas pelo vírus. O viricida não substitui a vacina, mas complementaria o rol de tratamentos.

A pesquisa foi publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), em fevereiro de 2023. Nela, os autores destacam o ineditismo da abordagem com a proteína da cianobactéria no tratamento da Covid-19.