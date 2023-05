5 passos para adotar um estilo de vida saudável e evitar a obesidade

A obesidade é considerada um distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal e aumenta os riscos de problemas de saúde. Segundo dados da pesquisa anual do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2021, cerca de 57,25% dos brasileiros estavam acima do peso. Ou seja, 6 em cada 10 pessoas tinham sobrepeso.

Números como esses são preocupantes, visto que a doença é um dos principais fatores de risco para o diabetes, a hipertensão e o aumento de doenças cardiovasculares. Assim, promover mudanças nos hábitos de vida e compreender como levar o processo de emagrecimento é essencial para alterar o cenário.

“Não adianta entrar em uma dieta restritiva acreditando em uma perda milagrosa de peso, pois isso só trará frustração por não conseguir, por exemplo, perder os sonhados 10 kg em uma semana. Isso gera um sentimento de culpa e fracasso”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida.

Etapas do processo de emagrecimento

O processo de emagrecimento é longo e complexo, cheio de altos e baixos e, apesar de trazer mudanças nítidas, como a perda de peso, as mais importantes são invisíveis. Outro ponto crucial é entender que, quando se mudam os hábitos alimentares e o processo de perda de peso se inicia, o metabolismo muda – e o apetite também.

“Durante esse processo, o cérebro tende a interpretar o emagrecimento como uma ameaça à sobrevivência do organismo e aumenta a fome e os impulsos para doces e guloseimas. Então, é preciso lutar contra o impulso de comer doces e fast-food“, enfatiza o Dr. Rizzieri Gomes.

Influência dos hormônios na perda de peso

Para alcançar o objetivo do emagrecimento, as pessoas precisam contar com uma dose necessária dos níveis de hormônios como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer e liberados no organismo quando são praticadas atividades físicas. O metabolismo é responsável pela quantidade de calorias gastas por dia.

“Quem possui o metabolismo acelerado tende a gastar mais calorias e tem mais facilidade em perder peso. Diversos fatores podem contribuir para acelerar o metabolismo e aumentar a produção de massa magra, como exercícios físicos, qualidade do sono, tratamento hormonal, alimentação adequada e a atividade aeróbica, que aumenta em 30% o metabolismo. Além disso, alguns alimentos também podem contribuir para a aceleração do metabolismo, como pimenta, gengibre, café, chá e canela”, menciona o médico.