Prefeitura de SP promove ações de prevenção a diabetes e hipertensão

A prefeitura de São Paulo promove neste sábado (6) ações em todas as unidades básicas de saúde (UBS) para enfatizar a prevenção e os cuidados com a hiprtensão e o diabetes. O programa Avança Saúde – Hipertensão e Diabetes inclui acolhimento pela equipe de enfermagem, com medição da pressão arterial e do índice de massa corporal.

A projeto inclui ainda a busca ativa de pacientes com sintomas respiratórios e de diabetes, doença falciforme e saúde da mulher, avaliação de risco cardiovascular e do pé diabético e da pessoa idosa orientação farmacêutica, alimentação saudável, entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

“As ações realizadas durante o Avança Saúde têm um alcance muito significativo, amplia o número de atendimentos e resulta em cuidado, prevenção e promoção aos mais diferentes públicos. Neste sábado, até as 17h, nossas unidades estarão prontas para receber mais essa edição do programa ampliando a oferta dos nossos serviços e o acesso dos pacientes ao cuidado continuado dentro das UBSs”, disse a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, em 2022 foram realizados 708 mil atendimentos nas edições do Avança Saúde, como o Hipertensão e Diabetes, Auditiva, Espirometria, Criança e Adolescente, Saúde Bucal – Próteses, Exames e Cirurgia, Território Inclusivo, além do Avança Saúde Mulher, que já teve uma edição também no dia 11 de março deste ano com mais de 33 mil avaliações.

Mais informações podem ser encontradas na UBS mais próxima ou na plataforma Busca Saúde.