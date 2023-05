Como adaptar a alimentação e os treinos durante a menstruação

Quatro em cada cinco mulheres sofrem com sintomas da TPM e da menstruação mensalmente, que incluem dores, estresse e tristeza

De acordo com o Ministério da Saúde, 80% das mulheres sofrem com sintomas da TPM e da menstruação mensalmente, que incluem dores, estresse e tristeza. Isso, por sua vez, pode fazer com que várias pessoas do sexo feminino deixem de realizar atividades cotidianas simples, como sair, ir à academia e trabalhar.

Além disso, o apetite das mulheres costuma mudar durante essa fase do ciclo menstrual, com muitas delas cedendo a desejos por doces e comendo mais do que o normal. A seguir, veja como é possível manter a rotina de treinos e a dieta durante esse período inevitável.

Mantendo a saúde

A nutricionista Carol de Souza comenta que, primeiramente, é importante respeitar o ciclo natural do corpo da mulher. “Já falamos diversas vezes que as exceções não vão comprometer os resultados, e é por isso que é necessário ter uma base alimentar saudável. Se você come bem na grande maioria das vezes, o chocolate de vez em quando não vai te afetar”, explica.

O mesmo vale para os treinos: segundo José Corbini, educador físico, “é claro que tem mulheres que ficam menos dispostas mais dias do que outras, mas, se você já sabe que, naqueles 3 ou 4 dias, não vai conseguir treinar, isso não vai afetar os outros dias de treino”.

Faça treinos mais leves

Você pode repousar durante alguns dias caso sinta muito desconforto durante a menstruação ou a TPM. Porém, outra alternativa é adaptar o treino durante esse período. “Se você treina durante 1 hora, procure exercitar-se por meia hora; se você costuma fazer séries de agachamento com 30 quilos, faça com 15”, comenta o personal. “É sempre bom lembrar que pouco é mais do que nada e que, até mesmo nos dias fora desses períodos, o corpo pode pedir um treino mais leve. Perceba os sinais”, completa ele.

Prática de exercícios e alimentação são fatores para manter a rotina durante a menstruação (Imagem: thanyakij-12 | Shutterstock)

Adapte a rotina

Tanto a alimentação quanto a rotina de treinos podem ser adaptadas durante o período menstrual caso seja necessário. De acordo com a nutricionista, você pode aproveitar o dia que estiver com mais vontade de comer para fazer a refeição livre da semana. “Se seu apetite muda muito na menstruação, você pode conversar com sua nutricionista para algumas estratégias especiais, como opções mais doces para os lanches, por exemplo”, explica.

Nos treinos, a rotina também pode mudar. Além dos treinos mais leves, você pode usar os dias em que estiver menos disposta pelos sintomas da menstruação para alterar os dias de descanso. “Isso também pode ser conversado com o profissional que monta seus treinos”, afirma José.

Receitas fitness

Para aquelas que imploram por um doce na TPM, o que é extremamente comum, uma opção é apostar em receitas doces fitness que contenham chocolate amargo, pasta de amendoim, aveia, entre outros. “É possível fazer panquecas, bolos, mousse com esse tipo de ingrediente, matando a vontade de comer um doce sem sair da dieta”, comenta a profissional.

Não se culpe

Comeu mais do que deveria? Faltou a muitos treinos? Mudou demais sua rotina? Não se culpe, afinal os desconfortos, as dores e até mesmo o estresse que o período menstrual causa são compreensíveis. “O importante é o que fazer depois, se saiu da dieta, volte, se parou os treinos, retome. Nosso corpo tem memória e, em poucos dias, volta ao normal”, pontua José.

Por Beatriz Bradley Moreira