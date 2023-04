Paciente com câncer terminal tem remissão completa após tratamento desenvolvido por médico brasileiro

Paciente havia sido diagnosticado com a doença em 2021 e tinha uma expectativa de vida de quatro meses

Um paciente com câncer de próstata em estágio terminal alcançou remissão completa da doença após ser submetido a um tratamento desenvolvido por um médico brasileiro.

De acordo com informações da CNN Brasil, o paciente, identificado como Scott Miller, foi diagnosticado com a doença em estágio IV em julho de 2021. O tumor tinha 12 centímetros de diâmetro, e o câncer se espalhou para ossos, bexiga, vesícula e reto, além de outros órgãos, dando uma expectativa de vida de quatro meses ao paciente.

Durante seis meses, o homem realizou tratamento com a tecnologia BTT (sigla para túnel térmico cerebral, em inglês), desenvolvida pelo médico brasileiro Marc Abreu na Universidade de Yale.

O tratamento consiste na indução de proteínas de choque térmico pelo cérebro a partir do aumento da temperatura.

Médico brasileiro desenvolve tratamento para câncer terminal

Formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e fundador da empresa BTT Corp, o médico Marc Abreu é especialista em termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias.

O caso do paciente foi apresentado na 38ª edição do congresso da Society for Thermal Medicine, nos Estados Unidos.

Segundo o relato clínico, foram necessárias cinco induções do tratamento e o paciente não sentiu reações ou realizou tratamento adicionais, como radioterapia ou quimioterapia.

O paciente, Scott Miller, será acompanhado pelo Instituto Médico BTT a cada seis meses e realizará exames durante três anos.

