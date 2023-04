Covid-19: Governo amplia vacinação bivalente para toda a população acima de 18 anos

O Ministério da Saúde (MS) ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Com a nova orientação, cerca de 97 milhões de brasileiros estão aptos a se vacinarem. Informação foi divulgada pelo órgão, em comunicado realizado nesta segunda-feira, 24.

De acordo com a pasta, orientação vale para quem já tomou, "pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose".

Aquelas pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal e que estão com alguma dose de reforço em atraso também devem procurar as unidades de saúde, segundo comunicado emitido pelo órgão. Nova etapa da imunização faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, cujas ações foram iniciadas em 27 de fevereiro e visa ampliar a cobertura vacinal contra a patologia no Brasil.

Nas fases anteriores do movimento estavam sendo contemplados integrantes dos chamados grupos de risco, que apresentam maiores chances de agravamento da doença. Dentre eles estão pessoas acima de 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e indígenas.



Conforme pasta de saúde, até a primeira semana deste mês de abril mais de sete milhões de doses bivalentes contra a Covid-19 já haviam sido aplicadas na população prioritária. Nova recomendação deve ampliar consideravelmente o número de aplicações dos imunizantes em todo o País.

“Eu quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, pontuou em comunicado a ministra da Saúde, Nísia Trindade.