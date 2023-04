Hoje é Dia: conscientização sobre Parkinson é destaque da semana

Projeto Genoma é considerado completo, com 99,99% de precisão (20 anos)

Dia Mundial do Café

Morte da atriz paulista Cleyde Yáconis (10 anos)

Nascimento da atriz mineira Vida Alves (95 anos)

Nascimento do compositor e regente fluminense Francisco Braga (155 anos) - seu nome ficou marcado na história da música brasileira como compositor do Hino à Bandeira, que recebeu versos do poeta Olavo Bilac

Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci

Dia Nacional do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo



*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

Tags

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente