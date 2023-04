Distrito Federal vacina neste sábado crianças contra a gripe

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos estão sendo vacinadas neste sábado (1º) contra a gripe em diversas partes do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, 19 pontos oferecem a imunização até as 17h, dependendo do local.

Haverá vacinação em unidades básicas de saúde (UBSs) das seguintes localidades: Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Sol Nascente, Asa Sul, Asa Norte, Guará, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Riacho Fundo, Gama e Santa Maria, além de ações na Administração Regional de São Sebastião, no supermercado Tatico do Recanto das Emas, na Escola Classe 66 do Sol Nascente e na Assembleia de Deus do 26 de Setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Nesses locais, além da vacina contra a gripe para crianças, outros imunizantes serão distribuídos, como a dose contra a covid-19, contra a febre amarela, contra o HPV e contra o tétano. “Se for necessário, é possível receber mais de uma vacina no mesmo dia”, informou a secretaria.

A orientação do órgão é que todos, adultos e crianças, levem um documento de identificação e o cartão de vacina. Caso a pessoa não esteja com o cartão em mãos, um novo documento será fornecido na hora.

A lista completa de locais que oferecem a vacinação contra a gripe para crianças hoje pode ser acessada aqui.





Tags