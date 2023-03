Associação promove campanha para construir hospital

E se cada pessoa do Ceará desse R$ 1 para uma causa nobre? Com esse mote, a Associação Beija Flor lançou a campanha "sua doação vale um hospital", que visa construir um centro de saúde. Anna Júlia Façanha, ortodontista que faz parte da organização, conversou com o programa O Povo no Rádio, da rádio O POVO CBN, sobre a iniciativa.

Segundo Façanha, a ideia é lembrar que as pessoas podem ajudar mesmo com pequenos valores. O nome da campanha, que termina com "doe a partir de um real", reflete este pensamento.

A ortodontista pontua que a obra precisa de aproximadamente R$ 5 milhões para ser concluída. Considerando toda a população do Estado, de quase 9 milhões de pessoas, seriam necessários menos de R$ 1 por cearense para finalizar o hospital.

O centro de saúde será focado na reabilitação de pacientes com deformações crânio-faciais. O principal público-alvo são pessoas com fissuras lábio-palatinas. A Associação Beija Flor atua, desde os anos 2000, na realização de cirurgias corretivas para este quadro clínico.

Atualmente, os procedimentos são realizados no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Há mais de 20 anos, a chamada "operação sorriso" faz as operações em crianças e adolescentes.

A questão não se encerra, porém, com a cirurgia. Dependendo do nível da fissura, pode ser necessário o acompanhamento de profissionais, como fonoaudiólogos. O hospital planejado pela Associação visa oferecer o atendimento multidisciplinar para estes casos.

Além de doações em dinheiro, são aceitas colaborações como brinquedos, roupas e alimentos. Pacientes de baixa renda atendidos pela Associação recebem não apenas a ajuda no âmbito médico, mas também auxílios para subsistência.

Serviço

Campanha "Sua doação vale um hospital, doe a partir de um real"

Realização: Associação Beija Flor

Associação Beija Flor Como ajudar: pelo pix 85 98685 1317; doações de roupas, alimentos e brinquedos podem ser acertadas pelo perfil da Associação no Instagram

