Tuberculose: diagnóstico, tratamento e cobertura vacinal ainda têm problemas no Brasil

Em entrevista à Rádio CBN, a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia falou sobre os desafios atuais da tuberculose no país

Dia internacional da tuberculose: o que dificulta o tratamento da doença no Brasil

No dia 24 de março, Dia Internacional do Combate à Tuberculose, a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Margareth Dalcolmo, falou em entrevista à Rádio CBN sobre a situação da doença no Brasil.



A tuberculose, doença infecciosa que registra 70 mil novos casos todos os anos, afeta os pulmões e sintomas comuns da doença são tosse, febre, cansaço e fadiga.

Segundo a médica, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação, a mortalidade atual da doença, que vitima quase 5 mil pessoas anualmente, é "injustificável".

“Em uma doença que é benigna, diagnosticável e tratável, isso não se justifica. Isso revela uma relativa falta de autocuidado e uma má resposta dos serviços do SUS que deveriam estar respondendo, fazendo busca ativa de sintomáticos, verificando contatos,” colocou.

Ela explicou que, no Brasil, o diagnóstico e tratamento da tuberculose é provido pelo SUS, que possui medicações para casos simples e complexos.

Uma das questões que dificultam o tratamento é a irregularidade do uso de medicações e a falta da testagem de pessoas que entram em contato com quem foi diagnosticado. “Quando se detecta um caso, é absolutamente necessário que nós examinemos todos os membros daquela família,” ressalta.

Outro problema é a diminuição da cobertura de vacinas como a BCG, que previne contra formas graves de disseminação de tuberculose.

A tuberculose é uma doença também marcadamente social, e mais frequente na população carcerária. “Francamente, nos envergonha a incidência de tuberculose em população presa. Enquanto a média brasileira é de 31 por 100 mil habitantes, a incidência na maior parte das prisões brasileiras é de 2 mil por 100 mil. Isso é inadmissível,” afirma.

