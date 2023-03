Petrópolis amplia imunização bivalente contra covid-19

A Prefeitura de Petrópolis decidiu ampliar o esquema de vacinação contra a covid-19. A partir deste sábado, gestantes e puérperas poderão receber doses da vacina ambivalente da Pfizer. Na próxima segunda-feira, o grupo prioritário é o de trabalhadores da área da saúde e pessoas com deficiência. A Secretaria de Saúde do município disse que o novo esquema de vacinação segue nota técnica do Ministério da Saúde.

Nem todos os postos de saúde vão ter as doses disponíveis em um primeiro momento. Quem se encaixa nos grupos prioritários deve estar atento aos locais específicos de vacinação. No sábado, ela acontece apenas no Centro de Saúde do Itamarati, das 8h30 às 16h30, ou na Academia da Saúde, no Parque Cremerie, de 12h às 16h30. Na segunda-feira, a vacina vai estar disponível em nove postos do município.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

“Recebemos, nesta terça-feira, um lote com 11.220 doses, que vão abastecer esses nove postos. É fundamental que as pessoas compareçam para receber o imunizante e completar o esquema vacinal. Temos percebido uma baixa procura. A previsão é de imunizar 32.609 pessoas nesta primeira fase e, até este momento, 8.142 pessoas já tomaram esse reforço”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A vacinação da Pfizer bivalente começou no dia 27 de fevereiro em Petrópolis. Para receber as doses, não é necessário agendar, mas a pessoa deve ter recebido as duas primeiras doses da vacina contra covid-19, há 4 meses ou mais. A previsão é que, a partir de 17 de abril, os próximos grupos a receberem a vacina sejam trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), população encarcerada (a partir de 18 anos), adolescentes que cumprem medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema carcerário.

Tags