Capacitação em saúde mental: grupo Nosso Lar desenvolve projeto educacional

O Grupo Nosso Lar desenvolve um projeto educacional voltado à capacitação de profissionais para temas relacionados à saúde mental. A ação também oferece uma programação para o público não especializado que possui interesse sobre o tópico. O objetivo, de acordo com o hospital, é capacitar e conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental na vida das pessoas.

A programação do projeto se inicia com uma série de lives quinzenais abertas ao público, transmitidas pelas redes sociais do grupo de saúde. As lives contam com a participação de profissionais e convidados, que vão falar sobre temas relacionados à ansiedade, aos transtornos alimentares, ao autismo etc.

“Neste período pós-pandemia, muitas pessoas se viram na liberdade de falar mais sobre questões comportamentais. Antes, as pessoas guardavam isso para si. Hoje, a possibilidade de as pessoas verbalizarem que precisam de ajuda se tornou muito mais comum. Entendendo este momento, a gente decidiu trazer esses assuntos para a roda de conversa”, diz a doutora Cris Buhamra, coordenadora do projeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Nosso Lar Academy, como deve ser chamado, oferecerá cursos de curta duração na modalidade online e presencial. Alguns deles serão gratuitos, outros pagos. As datas de início não foram divulgadas.

“O avanço constante de tratamentos, técnicas e informações, assim como o surgimento de novas práticas em saúde exige que os profissionais se atualizem permanentemente", explica Cris Buhamra.

Por isso, ela diz que o portfólio de cursos contará também com pós-graduação e publicação de revistas científicas, "com acesso livre, construindo mais conhecimento de forma urgente e necessária”.

O projeto foi desenvolvido pelo Nosso Lar Hospital, Nosso Lar Espaço Terapêutico e Amar.elo Saúde Mental. O grupo Nosso Lar trabalha com atendimentos psiquiátricos há mais de 54 anos. Eles atendem pacientes de planos de saúde, particulares e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Capacitação em saúde mental: programação de lives

Saúde mental no processo de envelhecimento - 09/03 às 13 horas

Instagram: @nossolarhospital

Transtornos alimentares: abordagem nutricional e psicológica - 23/03 às 12 horas

Instagram: @nossolarespacoterapeutico

E quando o autista cresce...vamos falar sobre isso? - 05/04 às 12 horas

Instagram: @nossolarhospital



Sobre o assunto Grupo do Mais Médicos irá para terra yanomami em março

Inca reforça pedido de doações de plaquetas depois do carnaval

Uma mulher morre a cada dois minutos durante a gravidez ou parto, alerta ONU

Rio prossegue até domingo campanha de combate ao HIV

Terceiro paciente com HIV é curado após transplante de células-tronco

Tags