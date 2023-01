Justiça ordena retorno de profissionais cubanos ao Programa Mais Médicos

A Justiça, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), ordenou, nessa sexta-feira, 27, que governo federal recontrate médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos e que tiveram de retornar ao seu país de origem após Cuba interromper o contrato com o Brasil, na esteira da eleição de Jair Bolsonaro (PL), em 2018.

A decisão foi assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão e contempla a 20ª turma do Programa Mais Médicos, que atende, essencialmente, a um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas.

No documento, ao justificar a decisão, o magistrado refletiu sobre a necessidade de observação às camadas mais vulneráveis da população brasileira e destacou, como exemplo, a crise de saúde dos povos yanomamis.

Para acelerar o reacolhimento dos 1.789 cubanos demitidos no último ciclo, Brandão solicitou que a União apresente, em até dez dias, um plano de execução para a contratação destes profissionais.



100 primeiros dias

Em declarações anteriores, o governo do PT havia manifestado o interesse em retomar o Programa Mais Médicos, lançado em 2013 durante a gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff. A iniciativa, no entanto, foi desmontada após eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusava opositores de darem dinheiro a Cuba.

No início de janeiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou, em coletiva de imprensa, dar "prioridade", nos 100 primeiros dias de administração, ao tema, porém, incentivando a adesão de doutores de nacionalidade brasileira. O Ministério da Saúde aguarda a chegada da decisão para que a pasta dê celeridade à demanda.

