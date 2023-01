Covid-19: Rio inicia reforço da vacina em crianças de 5 a 11 anos

As crianças de 5 a 11 anos, moradoras da cidade do Rio de Janeiro, já podem receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19. A aplicação começou a ser feita (9) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Até o momento, a cobertura vacinal contra a covid-19 na cidade atingiu 90,2% da população total com as duas doses do esquema básico, subindo para 99,8% dos adultos, a partir dos 18 anos.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, apenas 64% completaram o esquema básico e ainda há 88,8 mil pessoas nessa faixa etária que não receberam nenhuma dose, o que corresponde a 16% do público estimado.

Pelo menos uma dose de reforço da vacina foi aplicada em 59,9% da população total, mas apenas 38,3% dos adultos voltaram para receber a dose.

