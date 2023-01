Cearense, secretário da saúde indígena projeta desafios da pasta federal

Nomeado secretário especial da saúde indígena (Sesai) pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vereador de Caucaia Weibe Tapeba (PT) concedeu listou as atribuições e desafios futuros da da Sesai, que cuida, entre outras funções, de serviços de atenção primária à saúde e ações de saneamento aos povos indígenas no País. A entrevista será publicada no domingo, na versão impressa do O POVO e com versão na íntegra disponibilizada para assinantes O POVO+.

A Sesai conta com parcerias mais de 22 mil profissionais de saúde. Destes, 52% são indígenas. A pasta tem a função de promover a atenção primária à saúde e ações de saneamento, de maneira participativa e diferenciada, respeitando as especificidades epidemiológicas e socioculturais destes povos.

Weibe explica ainda que a prioridade no setor é manter o atendimento aos povos indígenas, diante de um cenário em que algumas entidades prestadores de serviços para essa população não estavam recebendo o pagamento devido desde o ano passado. “[Precisamos] contratar força de trabalho e manter o acordo com os trabalhadores através de conveniadas no Brasil todo.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa prioridade é manter o serviço, para que ele não seja suspenso. Porque nós temos alguns contratos finalizando e algumas conveniadas estão sem receber desde o ano passado. Nossa prioridade é manter esses servidores desses profissionais da saúde, que atuam para não gerar desassistência no nosso território.”

O segundo ponto mencionado pelo secretário é a respeito da área do saneamento ambiental. “Nós temos diversos projetos de saneamento e implantação de sistema de abastecimento parados, por causa da falta de orçamento na Sesai.”

“Tão logo a nossa nomeação seja assegurada, nós já estaremos tratando com a ministra da Saúde (Nísia Trindade) a liberação de recursos para que a gente retome a implantação desses empreendimentos de acesso a saneamento e a água potável, que é fundamental na prevenção de doenças.”

A terceira e última frente de atuação priorizada pela Sesai é o aperfeiçoamento do controle social. Neste sentido, a pasta pretende assegurar a consulta e o acompanhamento da implementação das ações de saúde nos territórios, junto aos conselhos locais e distritais de saúde indígena. “Nós temos que ter um plano que possa apontar quais são os insumos, recursos humanos, infraestrutura, logística e orçamento para garantir a assistência nesses territórios”, conclui.



Demarcação de terras no Ceará e no Brasil

Questionado sobre a perspectiva de demarcação de terra na Barra do Mundaú, em Itapipoca, a 140km de Fortaleza, Weibe diz esperar que o presidente Lula consiga atuar na causa. “Colocamos no relatório de transição, que nós temos 13 terras indígenas prontas para serem homologadas, através do decreto do presidente da República. Nós estamos na expectativa que o Lula consiga resolver o problema dessas 13 terras. Uma delas é a da Barra do Mundaú, no Ceará.”

Ele listou ainda a situação de alguns dos territórios no Ceará. O procedimento de demarcação de terra indígena é regulamentado pelo decreto 1.775 de de 8 de janeiro de 1996.



Quem é Weibe Tapeba

Weibe Tapeba é advogado e vereador de Caucaia pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ele coordenou a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) e compõe o departamento jurídico da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo (APOINME). Ele também integrou o Conselho Nacional de Políticas Indigenistas (CNPI).

Nomeado para assumir a Secretário Especial da Saúde Indígena (Sesai), Weibe é o primeiro indígena a assumir a pasta e participará do processo de reformulação da secretaria, deixada de lado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Sobre o assunto Cearense Weibe Tapeba é nomeado Secretário Especial da Saúde Indígena do governo Lula

Tags