Mais de 1,8 bilhão de medicamentos genéricos foram vendidos no Brasil em 2022

A venda de medicamentos genéricos e biossimilares tiveram uma alta no ano de 2022. Foram mais de 1,8 bilhão de caixas comercializadas, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos). Isso representa um aumento de 8,9% em comparação com o ano anterior.

O levantamento também indica que os medicamentos genéricos geraram um capital de R$ 238,1 bilhões para a população brasileira desde que começaram a ser comercializados no Brasil.

Telma Salles, presidente executiva da PróGenéricos, acha que o mercado deve continuar crescendo nos próximos anos, mas acredita que a atenção aos programas sociais são importantes.

“Eu acredito no fortalecimento de programas importantes como o Farmácia Popular. Obviamente a melhor reestruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) para que mais e mais pessoas possam ter acesso à saúde”, disse em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio O POVO CBN CARIRI.



Ela explica que os remédios genéricos também possuem uma importante função social. Muitas vezes o tratamento de uma doença necessita de vários remédios e, segundo o levantamento da PróGenéricos, os genéricos são 60% mais baratos que os medicamentos de referência nas farmácias.

O que são medicamentos genéricos?

Os medicamentos genéricos foram implementados no Brasil em 1999, pela Lei nº 9.787. Ela tem o objetivo de implementar uma política de acesso a medicamentos de forma mais barata no País.

Laboratórios farmacêuticos possuem a exclusividade de produção do medicamento enquanto durar a patente. O tempo pode variar de dez a 20 anos. Após a patente expirar, qualquer laboratório está liberado para produzir a medicação com a mesma fórmula e propriedades das originais.

“Bom, eles são mais baratos porque tem uma determinação legal, porque eles não precisam mais da propaganda médica, dos incentivos de marketing. Ou seja, as empresas fazem menos investimentos para colocar esse produto na rua. E também porque essa molécula passa a ser dominada por mais laboratórios, ou seja, mais concorrência. E, onde há mais concorrência, obviamente há redução de preço”, explica Telma.



