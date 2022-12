Ressaca: como curar o excesso de bebida das festas de fim de ano?

Quando bebemos, o corpo humano entra em uma força-tarefa para conseguir eliminar o excesso de álcool no organismo. Veja dicas de como curar a ressaca

É comum que com as confraternizações de fim de ano, as pessoas acabem se empolgando e bebendo um pouco mais que o habitual.

Com o exagero da ingestão de bebidas alcoólicas vem a famosa ressaca, que literalmente, pode ser uma dor de cabeça para quem deseja passar as festividades em boa forma.

Pensando nisso, O POVO selecionou dicas preciosas para que você possa celebrar sem se preocupar com as consequências da velha conhecida ressaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Myrkl: CONHEÇA a pílula que promete aliviar os efeitos da ressaca

Como curar a ressaca das festas de fim de ano

Uma das principais dicas para quem não quer uma dor de cabeça pós-bebedeira, é com certeza revezar a bebida alcoólica com água.

Quando há um exagero do álcool é comum que exista uma desidratação maior do corpo, o que pode gerar dores de cabeça, vômitos e mal-estar.

Outras dicas que garantem uma boa celebração pra quem gosta de beber:

Coma algo antes de beber;

Comer algo doce pode ajudar a processar o álcool;

Evite alimentos gordurosos

Alimente-se mesmo estando enjoado

Não misturar bebidas

CONFIRA qual é a capital brasileira que mais consumiu álcool

Por que ficamos com ressaca? Entenda

Quando bebemos o corpo humano entra em uma força-tarefa para conseguir eliminar o excesso de álcool no organismo.

E a junção de todo esse processo resulta nos sintomas que são bem conhecidos: desidratação, vômitos, dor de cabeça, enjoo.

Mas por que isso acontece? Para ser eliminado pelo organismo, o álcool tem que ser transformado, ainda no fígado, em ácido acético, porém até que isso aconteça por completo, demora e isso porque antes de se tornar acético, o organismo transforma em acetaldeído, o que é ainda mais tóxico que o álcool.

Alimentos certos ajudam a curar a ressaca; saiba quais

Geralmente, os principais sintomas da ressaca estão ligados a desidratação, sendo assim alimentos que são ricos em água são os favoritos para aqueles que buscam um alívio sintomático, já que não há um tratamento específico para o conjunto de ocorrências que acontece após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Confira alguns destes alimentos:

Melancia

Água de coco

Ovo

Gengibre

Salada de abacate

Chás desintoxicante

Abacaxi

Sobre o assunto Consumo de álcool pode acelerar o envelhecimento, aponta pesquisa de Oxford

Tags