Dentistas, enfermeiros e médicos da atenção básica protestam contra mudança na carga horária

Dentistas, enfermeiros e médicos da atenção básica da rede municipal de Fortaleza anunciaram greve para manter carga horária e oito horas de capacitação profissional. A paralisação dos atendimentos eletivos foi decretada durante ato na manhã na segunda-feira, 19, em frente ao Paço Municipal.

O cronograma do período de greve, que não vai afetar os atendimentos emergenciais e de urgência, vai ser definido durante reunião nesta terça-feira, 20 de dezembro. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o atendimento nas unidades de saúde deve ocorrer normalmente.

Atualmente, os profissionais de nível superior da rede municipal trabalham semanalmente 32 horas presenciais e dispõem de oito horas por semana para capacitação profissional, comprovadas através de plataforma. A jornada foi definida mediante negociações entre os sindicatos das categorias e a Prefeitura após greve em 2013.

Segundo os sindicatos, desde o início do ano, a gestão municipal tem solicitado que os profissionais trabalhem as 40 horas de expediente presencial. Com isso, as entidades sindicais vêm tentando se reunir com o prefeito, José Sarto Nogueira, do PDT, para reaver as negociações. Médico de formação, Sarto foi abordado pelos profissionais durante a reinauguração de uma Unidade Básica de saúde, no último dia 7 de dezembro, e teria garantido receber os profissionais.

Na última semana, as categorias tomaram conhecimento de uma portaria que seria baixada pela Secretaria Municipal de Saúde com a determinação para cumprimento da carga horária. “A gestão municipal quer retirar esse direito sem negociar e sem ouvir os servidores,” coloca a coordenadora-geral do Sindiodonto, Raquel Praxedes.

Raquel afirma que a demanda para cumprimento de 40 horas presenciais configura uma mudança nas escalas e na rotina que os profissionais de saúde estabeleceram nos últimos anos.

Ela também ressalta que “os profissionais da saúde dos postos de Fortaleza estão passando por sérias dificuldades, de postos com infraestrutura muito insalubres, condições de trabalho insuficientes e muita insegurança.” Raquel lembra dos episódios de violência e assassinatos ocorridos em postos de saúde municipais no último ano.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que tem acompanhado o pleito das categorias. Conforme o órgão, o debate, que se centrava na inclusão de novos modelos para educação permanente, voltou-se para a reivindicação de reajuste salarial, descanso programado no final de semana e folga remunerada de oito horas, para cada 40 horas semanais trabalhadas, e quatro, para cada 20 horas.