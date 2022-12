Ministério da Saúde lança campanha para prevenir HIV em jovens

Segundo a pasta, faixa etária de 15 a 24 anos segue como a com maior quantidade de diagnósticos na série histórica; número de novos casos caiu em 10 anos

O Ministério da Saúde anunciou na última quinta-feira, 1º, a edição 2022 do Boletim Epidemiológico HIV/Aids. O evento, que ocorreu no Dia Mundial de Luta Contra a Aids, também teve o lançamento de uma nova campanha para prevenir a disseminação do vírus.

Com o nome "Quanto mais combinado, melhor!", a ação visa conscientizar o público mais jovem sobre a importância das medidas preventivas à transmissão do HIV. Segundo o boletim, o grupo de pessoas entre 15 e 24 anos representou 23,7% dos novos casos entre 2007 e 2021, sendo a faixa etária mais afetada.

Nos últimos dez anos, também, homens dos 15 ao 29 anos foram o único grupo em que aumentou a taxa de detecção de Aids (ou seja, em que o HIV não tratado evolui para a doença). Em outros sexos e idades, o valor reduziu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também há redução em outros indicadores importantes: as taxas de detecção de Aids, e de mortalidade pela doença, diminuíram ao longo da série histórica. Desde 2016, o diagnóstico de HIV também é menor anualmente.

Novo protocolo amplia prevenção e tratamento de HIV/Aids

Para os grupos que seguem tendo aumento nas estatísticas, o Ministério atualizou os protocolos a respeito da prevenção. As técnicas de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) passaram a ser recomendadas para pessoas sob risco de infecção a partir dos 15 anos.

Também serão ampliadas a promoção do uso de preservativos, e incentivo à testagem regular. Segundo a pasta, a realização frequente de exames ajuda a detectar de maneira precoce novas contaminações pelo HIV, tornando o acompanhamento mais efetivo.

Desde a terça-feira, 29, os fortalezenses têm mais uma possibilidade de acesso ao diagnóstico da infecção por HIV e à prevenção da aids. O projeto “A hora é agora” foca na população mais vulnerável à infecção e com menor acesso à rede de saúde. Autotestes serão entregues pelos Correios ou retirados em um armário digital na estação Benfica do metrô.

Mais notícias de Saúde

Sobre o assunto Covid-19: Brasil registra 24.227 casos e 35 mortes em 24 horas

Cuidados paliativos não são sinônimo do fim da vida; entenda a especialidade

Conitec aprova Zolgensma para crianças de até 6 meses com AME

Vacinas contra covid-19 validaram plataforma mRNA, diz pesquisador

Controle de qualidade consome até 70% do tempo de fabricação de vacina

Programa do SUS em São Paulo oferece apoio gratuito a pessoas em luto

Mortes em 2021 crescem 16,9% no Brasil com covid-19

Anvisa autoriza nova fase de ensaio clínico da Butanvac

Tags