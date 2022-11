Covid-19: Saúde distribui 1 milhão de doses de vacina para crianças

Um milhão de doses da vacina CoronaVac serão distribuídas em todas as unidades federativas para reforçar o combate à covid-19 entre crianças com idade a partir de 3 anos e menores de 5 anos. A expectativa do Ministério da Saúde é que o imunizante seja distribuído até o início da próxima semana.

As vacinas produzidas pelo Instituto Butantan serão distribuídas de forma “equânime e proporcional” aos estados e ao Distrito Federal, levando em conta a parcela da população que se encontra nesta faixa etária.

“Para crianças, o esquema vacinal com a CoronaVac é o mesmo do público adolescente e adulto. São duas doses com intervalo de 28 dias entre elas”, informou o ministério ao recomendar que a administração seja concomitante das vacinas, “simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais”.

Segundo a autoridade do setor de saúde, as doses de reforço aumentam a proteção contra casos graves e óbitos pela covid-19.

Cerca de 519 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram distribuídas no país. O ministério informa que “mais de 69 milhões de brasileiros ainda não buscaram a primeira dose de reforço”.

Veja como será a distribuição das doses:

Acre: 6.010

Alagoas: 17.400

Amapá: 5.400

Amazonas: 27.250

Bahia: 70.930

Ceará: 40.820

Distrito Federal: 14.510

Espírito Santo: 18.500

Goiás: 34.400

Maranhão: 43.620

Mato Grosso: 21.350

Mato Grosso do Sul: 15.320

Minas Gerais: 86.510

Pará: 51.100

Paraíba: 20.900

Paraná: 47.830

Pernambuco: 40.000

Piauí: 14.580

Rio de Janeiro: 72.800

Rio Grande do Norte: 16.140

Rio Grande do Sul: 46.310

Rondônia: 10.180

Roraima: 4.440

Santa Catarina: 34.040

São Paulo: 218.590

Sergipe: 10.940

Tocantins: 9.030

