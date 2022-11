Profissionais do HGF dão dicas para evitar danos à audição

O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez é celebrado anualmente em 10 de novembro. Para marcar a data, profissionais do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) realizaram publicação com dicas para evitar danos à audição.

Segundo os médicos, diversas causas de surdez podem ser evitadas ou amenizadas com mudanças de hábitos. Os cuidados vão desde precauções com sons altos até a alimentação.

Sérgio Tadeu, coordenador do serviço de Otorrinolaringologia do HGF, orienta sobre o consumo de alimentos. Comidas ricas em vitaminas C e E ajudam a prevenir ou reduzir problemas de saúde que podem levar à perda auditiva.

Outra dica é se atentar a sons altos, especialmente fones de ouvido. Os equipamentos podem aumentar a pressão na parte interna do órgão, se usados com volume excessivo. Locais com muito barulho, como festas, também geram riscos. O ideal é fazer pausas nos ruídos elevados a cada 30 minutos, e evitar exposição a eles por mais de oito horas diárias.

Caso haja suspeita de perda auditiva, a orientação é procurar um médico especialista. O profissional recomendado é o otorrinolaringologista, que pode realizar testes rápidos no consultório para avaliar algum dano físico visível, e encaminhar o paciente para exames mais aprofundados, como a audiometria.

O principal problema causado pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir estão dificuldades na comunicação. Embora um dos idiomas oficiais do País seja a Língua Brasileira de Sinais (Libras), seu uso ainda não é largamente difundido, especialmente em conversas presenciais.

Em adultos, isso pode gerar isolamento e até mesmo depressão, pelos obstáculos encontrados para conversar com outras pessoas. Em crianças, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo podem ser afetados, devido à dificuldade em compreender os conteúdos apresentados na escola.

Entre os pequenos, o ideal é que os pais estejam atentos a sinais como atraso no desenvolvimento da linguagem e baixo rendimento escolar. Para adultos, a recomendação é procurar um profissional especializado assim que notar problemas para ouvir sons que antes eram captados com facilidade.

Entre os tratamentos estão o uso de remédios, para problemas mais simples, que podem ser revertidos, ou uso de aparelhos auditivos para situações de surdez (total ou parcial) permanente. Em alguns casos, pode ser necessário procedimento cirúrgico para restaurar a audição.

