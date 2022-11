Recuperar credibilidade das vacinas entre a população é tarefa urgente, afirma pediatra

Recuperar boas coberturas vacinais e reanimar a credibilidade das vacinas entre a população brasileira deve estar entre as prioridades do Ministério da Saúde durante o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que opina Daniel Becker, pediatra e médico sanitarista do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“A campanha negacionista (em relação à Covid-19) foi um dos fatores que está levando a essa baixa cobertura geral, né? Quando você fala mal de uma vacina, isso acaba respingando em todas”, afirmou em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes na rádio O POVO CBN durante a manhã desta quarta-feira, 9. “A gente precisa recuperar a credibilidade das vacinas sobre a população. Isso é um uma tarefa urgente da sociedade brasileira”, declarou.

Na visão do médico, a população infantil do Brasil “já enfrenta problemas suficientes de fome, de pobreza, de violência, de falta de políticas adequadas de um governo que negligenciou a infância durante quatro anos”. Junto a isso, percebe o aumento do risco da volta de doenças gravíssimas como sarampo, meningite, poliomielite, tuberculose por estarmos falhando na vacinação.

Covid-19

Ele encontra duas explicações para a baixa cobertura vacinal das crianças contra a Covid-19. “Primeiro porque acham que a pandemia já acabou. Não acabou; ela está aí nessa maré de calma por causa das vacinas, mas isso é uma memória que devia estar mais fresca na nossa cabeça, né?”, enumera.

Outra fonte de explicação é a desinformação sobre os riscos da Covid-19 para crianças e sobre a efetividade das vacinas. “As crianças adoecem. Ao contrário do que disse muitas vezes o governo, que adotou essa postura negacionista”, pontua. “Teve também uma campanha perversa que foi feita pelo governo e por médicos negacionistas dizendo que a vacina não funcionava, quando a vacina é justamente a única coisa que funciona.”

De volta ao posto

“A gente tem que multiplicar as estratégias para melhorar a cobertura vacinal, para trazer as pessoas de volta para o posto. Primeiro é a divulgação mesmo, né? Todo mundo tem que fazer essa conversa quando estiver conversando com um pai ou uma mãe. Tem que fazer uma campanha de boca a boca mesmo”, expõe. Daniel Becker sugere ainda facilitar o acesso a vacinas colocando postos de vacinação volantes nas periferias, levando vacinação para as escolas e estendendo horários e dias de vacinação.

Becker afirma ter esperanças de uma gestão melhor no Ministério da Saúde diante do que considera um bom começo com a equipe de transição. “Acho que uma das prioridades é recuperar a nossa cobertura vacinal, especialmente das crianças. E também a ênfase na atenção primária”, diz. “Atenção primária por meio saúde da família que é a melhor solução para um modelo de atendimento à saúde no Brasil; traz a saúde para perto da casa das pessoas, entende os problemas locais porque a equipe vive ali e traz também uma continuidade, uma longitudinalidade, uma integralidade no atendimento que nenhum outro programa conseguiu.”

