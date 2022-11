Saúde abre inscrições para curso de cuidados em caso de dor crônica

Em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Ministério da Saúde lançou o curso Cuidado em Situações Frequentes de Dor. As inscrições podem ser feitas até dia de 2022, na plataforma UNA-SUS.

De acordo com o ministério, a carga horária é de 30 horas e há cerca mil vagas para profissionais de saúde, gestores que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) e a interessados nos temas abordados.

O curso é formado por cinco módulos de cargas horárias independentes e o aluno poderá obter a certificação de cada curso concluído individualmente ou de carga horária total do programa, de 180 horas. A habilitação aborda os principais mecanismos fisiopatológicos da dor e suas vias de neuromodulação.

“Aos participantes, será ensinado como manejar casos de pessoas com as principais síndromes dolorosas na APS, com acesso aos recursos para avaliação de risco e vulnerabilidades relacionados às demandas espontâneas, bem como a organização do processo de trabalho das equipes de Atenção Primária de Saúde”, informa ainda o ministério.

*Com informações do MS

