Cosmonauta russa embarca para ISS em foguete dos EUA

É a primeira vez em 20 anos que um cidadão russo parte dos EUA em uma missão espacial. Cooperação na Estação Espacial Internacional é uma das poucas áreas em que Washington e Moscou ainda trabalham juntos.Em meio a impasses sobre a guerra na Ucrânia entre Moscou e Washington, um foguete partiu dos Estados Unidos nesta quarta-feira (05/10) rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) levando a bordo dois astronautas americanos da Nasa, uma cosmonauta russa e um japonês. É a primeira vez em 20 anos que um cidadão russo parte dos EUA em uma missão espacial. O foguete da SpaceX, empresa de Elon Musk, decolou do Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral. O lançamento teve que ser adiado devido ao furacão Ian, que atingiu o estado da Flórida na semana passada. A equipe de quatro membros formará a próxima tripulação de longa duração na ISS e deve retornar à Terra em março de 2023. Espera-se que o voo chegue à estação espacial na quinta-feira à noite, cerca de 29 horas após o lançamento. Esta é a sexta tripulação da ISS que decola a bordo de um veículo SpaceX desde que a empresa privada começou a enviar astronautas dos EUA ao espaço, em maio de 2020. Cooperação Nasa-Roscosmos A bordo do veículo está Anna Kikina, 38 anos, a primeira cosmonauta russa a voar a bordo de uma espaçonave americana desde o lançamento do ônibus espacial da Nasa em 2002. O espaço é uma das poucas áreas em que EUA e Rússia ainda trabalham em conjunto. Duas semanas atrás, um astronauta americano e dois colegas russos voaram para a ISS em uma cápsula russa Soyuz. A cooperação entre a Nasa e a Roscosmos, a agência espacial russa, segue apesar das tensões entre os dois países sobre a invasão da Ucrânia por Moscou . Durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o chefe do programa de voos espaciais tripulados da Rússia, o ex-cosmonauta Sergei Krikalev, disse que a agência tem a aprovação do Kremlin para continuar a cooperação na ISS até 2024. Moscou espera construir sua própria estação espacial, mas, até lá, planeja seguir com a parceria internacional. Os parceiros da ISS - EUA, Rússia, Europa, Canadá e Japão - se comprometeram a operar o laboratório espacial conjunto até 2024. No entanto, autoridades americanas já anunciaram planos de seguir com o projeto até 2030. le (AP, AFP, Reuters, DPA, ots)